У депутатов Миасса, бойкотировавших обсуждение загрязнения Атлянской поймы, потребовали объяснений

Жителей Миасса возмутил бойкот частью депутатов обсуждения загрязнения Атлянского месторождения подземных вод.

Напомним, скандал едва не разразился на заседании Миасского городского собрания депутатов в минувшую пятницу. Один из парламентариев предложил заслушать позицию главы города Григория Тонких по поводу письма, поступившего от руководителя «Миассводоканал», о том, что в Атлянском месторождении подземных вод качество воды испортилось почти в десять раз.

Вопрос включили в повестку заседания, но 7 из 24 депутатов отказались голосовать за такое решение, некоторые даже демонстративно ушли.

Глава все-таки прокомментировал ситуацию, признав, что, действительно, за последний год качество воды упало, и теперь особенно важно контролировать выполнение мероприятий в зоне санитарной охраны источника подземных вод. Понять причину ухудшения показателей, привести к норме и не допустить еще большего ухудшения.

Но на этом история не закончилась. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в сообществе «Свободный Миасс» депутатов, бойкотировавших голосование, их коллеги призвали к ответу.

«Уважаемые депутаты Миасса, а именно: Сергей Сесюнин, Татьяна Щеглова, Дмитрий Проскурин, Татьяна Малькова, Анастасия Захарова, Юрий Ефименко. Можете пояснить-прокомментировать свою позицию и решение, почему вы воздержались на голосовании по внесению в повестку сессии предложения главе города – Григорию Тонких прокомментировать ситуацию с загрязнением Атлянского месторождения подземных вод? Пишут авторы обращения. – Жители города выбрали вас для отстаивания интересов жителей и города, а не чьих-то коммерческих и шкурных интересов, должно быть стыдно за подобные выходки».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 31.03.21

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