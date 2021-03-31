В Челябинской области сотрудники ковидных отделений остались без отпускных

В Челябинской области не хватило средств на отпускные для сотрудников ковидных госпиталей. Об этом заявил председатель Законодательного собрания Владимир Мякуш.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о медиках, работавших в «красной зоне» и получавших повышенную зарплату.

«В 2020 году за выполнение особо важных работ, особые условия труда, дополнительную нагрузку предоставлялись стимулирующие выплаты за счет федерального бюджета. В связи с включением этих выплат в среднюю зарплату в Челябинской области есть проблема: в прошлом году отпуска не было возможности предоставить, а сейчас считаем деньги, и получается, что у нас их нет», – сообщил Мякуш, выступая сегодня в Совете Федерации.

Сейчас отпускные начисляются без учета ковидных выплат. Выдать «коронавирусную надбавку» обещают, как только появятся деньги.

По словам Мякуша, региону не хватает на отпускные более 320 млн рублей.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 31.03.21

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