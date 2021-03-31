В военной части в Челябинске, где срочник едва не ослеп, нашли нарушения

Военная прокуратура нашла нарушения в военной части в Шаголе, где солдат-срочник получил ожог глаз.

Как уже сообщал «Новый День», инцидент произошел на территории ЧВВАКУШ 17 декабря прошлого года. Тогда 20-летний солдат-срочник из Ростова-на-Дону получил ожог глаз из-за разгерметизации огнетушителя в ходе работ по их разгрузке.

После этого часть проверила военная прокуратура Челябинского гарнизона. В результате проверки выяснилось, что офицеры не обеспечили надлежащим образом безопасные условия военной службы: не провели инструктажи по технике безопасности, не контролировали процесс выгрузки огнетушителей. Кроме того, командование не подготовило вовремя документы на выплату страховки пострадавшему солдату.

В настоящее время молодой человек заканчивает службу в Ростовской области. По словам родственников, его зрение до сих пор полностью не восстановилось.

Челябинск, Виктор Елисеев

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