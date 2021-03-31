Охотник-южноуралец попал из ружья в проезжавший по трассе автомобиль. Пострадала женщина

В Челябинской области охотник, выстрелив из ружья, прострелил машину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об инциденте, произошедшем 17 февраля, пострадавшая рассказала прессе сегодня, 31 марта, получив постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

По словам челябинки, в тот день ей пришлось побывать по делам в Миассе. Возвращаясь вечером в Челябинск с еще одной женщиной и водителем автомобиля , они услышали громкий хлопок в районе поселка Чубары. После этого одна из попутчиц почувствовала удар в шею.

Когда водитель осмотрел машину, то заметил, что заднее стекло разбито. А в капюшоне у женщины обнаружили пулю охотничьего ружья.

По дороге женщины набрали телефон полиции. Между тем, на шее пострадавшей челябинки образовался синяк, затем – шишка. После посещения травмпункта ей назначили лечение.

Тем временем полиция проводила доследственную проверку. Выяснилось, что в месте инцидента охотился местный житель. Но мужчина уверял, что произвел из ружья всего один выстрел и не направлял оружие в сторону дороги. Однако экспертиза подтвердила: пуля выпущена из его ружья.

По словам челябинки, после двухнедельного больничного, она продолжает лечиться: ходит на капельницу. «Невролог мне назначил, – цитирует 74.ru пострадавшую. – У меня дергалось веко, потом боли какие-то начались, не помню, как это грамотно называется. На лекарства трачу деньги. Мне уже все руки искололи, а я даже «извините» не услышала».

В полиции, между тем, в возбуждении уголовного дела отказали: умышленного намерения причинить вред здоровью и имуществу челябинцев у охотника не нашли, а следовательно, и оснований для уголовного преследования не увидели. В отношении южноуральца составили лишь административный протокол по факту нарушения правил охоты. Кроме того, пострадавшей челябинке напомнили, что у нее есть право добиваться возмещения ущерба в рамках гражданского производства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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