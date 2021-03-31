В одном из дворов Челябинска произошел взрыв

В одном из дворов Челябинска прогремел взрыв. Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло сегодня около 21:30 во дворе дома №3 по улице Барбюса.

Приехавшие на вызов оперативные службы обнаружили во дворе искореженный Mitsubishi Lancer. По предварительной версии, причиной стала неисправность газового оборудования. Пока сообщается об одном пострадавшем – мужчина получил ожоги.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 31.03.21

Охотник-южноуралец попал из ружья в проезжавший по трассе автомобиль. Пострадала женщина. / В военной части в Челябинске, где срочник едва не ослеп, нашли нарушения. / Совет Федерации утвердил закон: за реабилитацию нацизма грозит до 5 лет. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»