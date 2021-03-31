В одном из дворов Челябинска произошел взрыв

В одном из дворов Челябинска прогремел взрыв. Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло сегодня около 21:30 во дворе дома №3 по улице Барбюса.
Приехавшие на вызов оперативные службы обнаружили во дворе искореженный Mitsubishi Lancer. По предварительной версии, причиной стала неисправность газового оборудования. Пока сообщается об одном пострадавшем – мужчина получил ожоги.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 31.03.21
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