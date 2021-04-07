На Южном Урале закрыли уголовные дела на подростков, грозивших массовыми убийствами

В Челябинске и Снежинске прекратили уголовные дела в отношении молодых людей, заявивших о подготовке колумбайна.

Напомним, громкие задержания прошли в 2020 году. В феврале уголовное дело возбудили в отношении двух учеников 9 класса школы Снежинска. Они, якобы, готовили взрыв в школьной столовой, после чего намеревались обстреливать выбегающих из столовой школьников из пневматического ружья и забрасывать бутылками с зажигательной смесью.

По крайней мере, именно такими планами они делились в социальных сетях. Также они одевались, подражая американским школьникам, устроившим «колумбайн». Правда, сами подростки после задержания заявили, что ничего подобного не планировали, а угрожающую переписку спровоцировала ссора одного из них с девушкой.

В сентябре задержали 18-летнего студента колледжа из Челябинска. Молодой человек написал на своей странице в социальных сетях: «23.09.2020 – массовое убийство! Андрей Чикатило шлет вам большой привет». Сообщение сопроводил изображением перевернутой пентаграммы.

Во время обыска у челябинца изъяли у него дома несколько ножей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе следствия выяснилось, что ни подростки в Снежинске, ни юноша в Челябинске в действительности не планировали совершать преступления. Уголовные дела в отношении них прекращены.

Челябинск, Виктор Елисеев

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