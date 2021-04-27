Экс-депутату Госдумы и руководителю ЧРО ПРОМАСС Валерию Панову вынесли приговор

Бывшего депутата Госдумы, экс-члена генерального совета партии «Единая Россия» и арбитражного управляющего УралАЗа Валерия Панова приговорили к 5 годам лишения свободы. Заочно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Панова заочно арестовали и объявили в международный розыск в рамках громкого дела о превышении полномочий сотрудниками антикоррупционного подразделения МВД РФ – ГУЭБиПК. В организации преступного сообщества признали генерала Дениса Сугробова, а Панова считают агентом арестованных сотрудников ГУЭБиПК и обвиняли в пособничестве в превышении должностных полномочий (ч. 5 ст. 33 и п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Согласно материалам дела, компания Райзвиха Nanotec Industries AG заключила договор с концерном Accuray и стала его эксклюзивным дистрибутором в России по продаже аппаратов для проведения операций Kiberknife и комплексов лучевой терапии Tomotherapy. Бизнесмен перевел в Accuray в качестве предоплаты за будущие поставки оборудования 300 тыс долларов США. Однако в конце 2012 года в Германии с Райзвихом встретился начальник отдела ГУЭБиПК майор Иван Косоуров, который пригрозил бизнесмену привлечением его к уголовной ответственности в России. В итоге Райзвих передал эксклюзивные права на торговлю медоборудованием Accuray гендиректору ООО «СПб Медика» Игорю Скакунову, потеряв 300 тыс долларов, уплаченные в качестве аванса, пишет «Коммерсант».

По версии следствия, роль Панова заключалась в принуждении бизнесмена из Германии Владимира Райзвиха к заключению убыточной сделки с коммерсантом, дружественным сотрудникам антикоррупционного главка.

Дело Панова Мосгорсуд рассматривал с июля прошлого года в закрытом режиме, так как в качестве доказательств были представлены документы с грифом «секретно». Защита экс-депутата настаивала на том, что речь идет о споре двух бывших партнеров по бизнесу в Германии – Райзвиха и Панова, и никакой уголовной составляющей нет.

Тем не менее, суд признал экс-депутата Гослумы виновным и приговорил к 5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Сам Панов еще в 2012 году эмигрировал в Германию, так как его обвинили в подготовке убийства бывшего вице-мэра южноуральского Троицка Федора Сахарова. Получить вид на жительство ему, по некоторым данным, помог Владимир Райзвих.

В 2013 году дело о покушении на убийство было прекращено, но в 2015 расследование возобновилось. Панов через адвокатов заявил о нарушении «права на досудебное производство в разумный срок», и в июле прошлого года Мосгорсуд встал на его сторону, признав, что дело почти пять лет расследовали плохо, из-за чего истец испытал «страдания, беспокойство и чувство разочарования». Панов требовал в качестве компенсации 300 тысяч рублей, суд постановил выплатить ему 50 тысяч.

Москва, Игорь Юров

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