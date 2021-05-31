Депутаты + спортсмены: южноуральские «единороссы» не рискнули разнообразить список кандидатов

«Единая Россия» подвела итоги предварительного голосования по выборам кандидатов в Госдуму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», праймериз «Единой России» прошли в Челябинской области без особых сюрпризов.

Так, по данным сайта предварительного голосования, его победителями в одномандатных округах стали согласованные ранее властями кандидаты: в Металлургическом избирательном округе – депутат Госдумы Владимир Бурматов, в Челябинском – зампред регионального заксобрания Владимир Павлов, в Златоустовском – депутат ГД Олег Колесников, в Коркинском – главврач детской больницы №8 Антон Рыжий, в Магнитогорском – депутат Госдумы Виталий Бахметьев.

По спискам первую десятку составили хоккеист, спортивный директор ХК «Металлург» (Магнитогорск) Сергей Гомоляко, главврач челябинского военного госпиталя Татьяна Василенко, вице-спикер ЗСО Олег Голиков, депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, член регионального парламента Алексей Денисенко, депутат Челябинской гордумы Александр Галкин, боксерша из Златоуста Анастасия Белякова, депутат Брединского райсовета Сабет Канатпаев, исполнительный секретарь отделения «Единой России» Металлургического района Челябинска Сергей Астафьев и председатель совета депутатов этого же района Алексей Четвернин.

Интересно, что трое из десятки кандидатов (Галкин, Астафьев и Четвернин) являются помощниками депутата Госдумы Владимира Бурматов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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