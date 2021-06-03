Москвичке взломали аккаунт на Госуслугах, слив ее данные «Единой России»

Журналистка «Эха Москвы» узнала, что на портале Госуслуги неизвестные сменили ей прописку и отправились от ее имени на сайт Центра обработки персональных данных «Единой России».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», странные манипуляции обнаружила в своем аккаунте на Госуслугах ведущая «Эха Москвы» Арина Бородина. Об этом журналистка рассказала на своей странице в социальных сетях.

«Случайно зайдя в Личный кабинет на Госуслугах, чтобы вбить туда данные своего нового загранпаспорта, я обнаружила, что в графе «Регистрация и постоянное место жительства» у меня вбит другой адрес, дважды эти строчки повторяются, в том числе как место моего постоянного (!) проживания – город Челябинск, – рассказала москвичка. – И там подробно – индекс, г. Челябинск, проспект Победы, номер дома и квартира. Я изумилась. С чего вдруг Челябинск стал местом моей прописки?! В Челябинске я не была ни разу в жизни».

Все остальные данные (паспорт, ИНН, СНИЛС) – все было верно. Журналистка отредактировала данные, вернула свои данные о московской регистрации и написала об этом пост. А на следующий день с ней связалась другая женщина, поведав такую же историю. И посоветовала проверить, кто входил в данные.

«Сейчас я все-таки зашла в данные «действия в системе», чтобы проверить, кто заходил ко мне на страницу. И что я увидела? 27.05.21 16:40:23 Вход в систему Центр обработки персональных данных Всероссийской политической партии «Единая Россия», – удивляется Бородина. – Ко мне в Личный кабинет на Госуслугах (!) заходила зачем-то «Единая Россия». Они что, за меня голосовали на праймериз в Челябинске?! Заменили заодно на моей странице адрес, и даже не стали скрываться и оставили эту челябинскую «прописку» мне на память?! Или кто-то наоборот это делает сознательно, таким образом засвечивая «Единую Россию» как взломщика государственного портала?! В общем, мне кажется, что это совсем какой-то открытый беспредел».

Журналистка советует своим читателям проверить страницы на портале Госуслуг.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.06.21

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