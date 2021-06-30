Челябинская пенсионерка развела на деньги телефонных мошенников

Челябинская пенсионерка обвела вокруг пальца телефонных мошенников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 70-летней горожанке позвонили некие сотрудники банка, сообщили, что ее счет пытаются взломать, и спросили, сколько там денег. Женщина сообщила: 8 миллионов. Звонившие стали торопить челябинку скорее перевести деньги на безопасный счет и требовали, чтобы она все время оставалась на связи.

Но дама заявила, что у нее кончаются деньги, так как ее тариф подразумевает плату за входящие звонки. Звонивший согласился пополнить баланс ее телефона. И действительно: через несколько минут челябинка получила сообщение, что счет пополнен на 500 рублей. Следом опять перезвонили «из банка».

Пенсионерка поинтересовалась, какой именно банк представляет собеседник, и, получив ответ, сообщила, что в этом финансовом учреждении она хранит всего 50 рублей.

Звонивший грязно выругался и бросил трубку.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 30.06.21

Режим «черного неба» на Южном Урале продлили еще на двое суток. / На Южном Урале снова объявили экстренное предупреждение. / Владимир Путин заявил, что деньги на челябинский метротрам есть. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»