Частные приюты для животных на Южном Урале смогут рассчитывать на субсидии от государства

Власти Челябинской области определили порядок выплаты субсидий приютам животных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вчера, 30 июня, соответствующее постановление подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно постановлению, субсидии призваны компенсировать расходы некоммерческих организаций, занимающихся содержанием бездомных собак и кошек, на корм, медикаменты, услуги ветеринаров, дезинфекцию помещений и другие нужды.

Порядок выделения субсидии содержит формулу ее расчета. При этом максимальная сумма выплаты не должна превышать 99% затрат приюта.

Заявки на получение бюджетного финансирования необходимо будет подать в министерство сельского хозяйства Челябинской области. Именно оно будет решать, кто получит субсидию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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