В Челябинской области пенсионерка отправила псевдо-банкирам 1,3 миллиона рублей

Жительница Троицкого района лишилась более 1,3 миллиона рублей, поверив позвонившим ей якобы сотрудникам банка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в территориальные органы внутренних дел региона продолжают поступать обращения от южноуральцев, лишившихся сбережений на своих банковских счетах после телефонного общения с неизвестными. Несмотря на ежедневные предупреждения полицейских, жители области продолжают доверять незнакомцам.

Так, в отдел полиции «Троицкий» обратилась 72-летняя пенсионерка. Женщина рассказала, что ей позвонил мужчина, представившийся ведущим специалистом банка, и сообщил, что злоумышленник пытается снять ее накопления с двух различных счетов. Для сохранности сбережений звонивший предложил жительнице района перечислить деньги на новые ячейки, которые он ей продиктует по телефону. Женщина сняла в первом банке 300 тысяч рублей и перевела через банкомат на продиктованные по телефону счета, оставив себе лишь 10 тысяч рублей.

В этот же день ей позвонил уже другой мужчина, представившийся сотрудником полиции, ответственным за обеспечение безопасности вкладов, который сотрудничает с банком. Звонивший стал успокаивать пенсионерку, говоря, что они предпринимают все меры для сохранности ее сбережений. Звонки поступали в течение нескольких дней, пока женщина не согласилась снять и перевести средства, оставшиеся на счету другого банка. Все действия выполнялись под контролем звонивших.

После того как со счетов женщины были сняты все сбережения, вновь поступил звонок от лжебанкира, который пояснил, что злоумышленник владеет конфиденциальными данными ее банковских карт и попытается оформить кредиты на ее имя. Чтобы предотвратить это, ей необходимо самостоятельно отправиться во все банки, получить кредиты, а заемные средства перевести по номерам, которые продиктуют по телефону. Женщина выполнила все указания звонившего, и только после этого обратила внимание, что делала переводы на абонентские номера операторов сотовой связи. Поняв, что ее обманули, обратилась в полицию. Общая сумма ущерба составила более 1 миллиона 300 тысяч рублей.

Следствием МО МВД России «Троицкий» возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

Сотрудники полиции в очередной раз призывают южноуральцев не доверять незнакомцам и не сообщать им свои персональные данные, которые позволят получить доступ к банковскому счету. Стражи порядка напоминают, что представители финансово-кредитных организаций не звонят по телефону и не предлагают отправить деньги на «безопасные счета» или «ячейки». «Если к вам обращаются с подобными предложениями, необходимо прекратить разговор и самостоятельно перезвонить в кредитную организацию», – настоятельно рекомендуют представители регионального ГУ МВД.

Челябинск, Виктор Елисеев

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