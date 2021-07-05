Жителей Озерка заставляют заплатить несколько миллионов за халатность коммунальщиков

Жители Озерска получили гигантские счета за отопление.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», квитанции с многотысячными начислениями за тепловую энергию жители дома №35 по улице Дзержинского в Озерске получили в июне этого года. Узнав, откуда появились внушительные суммы, горожане не смогли сдержать возмущения.

Так, один из жильцов, обратившийся в агентство, рассказал, что в его платежке за тепловую энергию указана сумма в 7 тысяч 800 рублей. При том, что за ресурс исправно платили каждый месяц.

В ходе разбирательств озерчане выяснили, что за возникшую задолженность ответственность лежит на коммунальщиках.

Несколько лет назад на доме установили общедомовой прибор учета тепловой энергии. После этого исправно сдавали показания счетчика и оплачивали приходившие счета. Вплоть до июня нынешнего года. И только получив гигантские счета, узнали, что, оказывается, с декабря 2018 года должны были платить по нормативу.

Дело в том, что прибор учета тепловой энергии был установлен сразу для двух домов. Между тем, с указанном времени счетчик нужно было устанавливать только на одно капитальное строение. Общаясь с представителями коммунальных организаций, озерчане так до конца и не смогли выяснить, кто же должен был за этим проследить: в МУП ММПКХ, занимающемся теплоснабжением Озерска, заявляют, что технические работы в соответствии с изменившимися требованиями должна была провести управляющая компания, в УК настаивают на том, что сетевики их об этом не предупредили. По словам горожан, когда они встречались с представителями коммунальных организаций, их и вовсе упрекнули в том, что собственники жилья недостаточно внимательно следили за изменениями «правил игры» в российском ЖКХ: мол, если новшество «проморгали» и МУ, и управляющие компания, то о них должны были напомнить сами жители дома.

Но, так или иначе, и после декабря 2018 года, когда показания теплосчетчика уже нельзя было учитывать при начислении за использованный ресурс, их продолжали учитывать. И ни УК, ни МУП не смущало, что жители дома оплачивают услугу по счетчику, а не по среднему тарифу.

Не смущало вплоть до марта прошлого года, когда Государственная жилищная инспекция Челябинской области не внесла МУП ММПКХ представление об устранении нарушения и перерасчете платежей, исполнить которое предприятие должно было в 30-дневный срок.

Однако, что интересно, никаких изменений в квитанциях ни в апреле, ни в мае 2020 года, ни в последующие месяцы не произошло.

То есть, по сути, благодаря халатности коммунальных организаций, у жителей дома не просто образовалась задолженность за полтора года, так как все это время им, оказывается, рассчитывали плату по неверной формуле. Ту же формулу использовали еще год уже после предписания ГЖИ, планомерно увеличивая сумму долга. И теперь задолженность всего дома равна 4 миллионам рублей.

При этом в пустившем ситуацию на самотек ММПКХ вины за собой не видят. Более того, «милостиво» позволяют жителям рассрочить выплату долга на несколько месяцев. В мэрии заверяют, что пытаются найти выход из ситуации. Но прозрачно намекают, что платить все-таки придется. И только после этого предлагают обратиться в суд с гражданским иском к предприятию. Отношение к предложению чиновников, мягко говоря, скептическое: с прошлого года в суде рассматривается иск о признании ММПКХ банкротом.

Но озерчане не согласны оплачивать чужие ошибки. «Почему мы должны платить за то, что коммунальщики что-то где-то недоглядели?! – возмущаются горожане. – Получается, они виноваты в том, что появились эти долги. А платить за их халатность должны мы?!»

Челябинск, Виктор Елисеев

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