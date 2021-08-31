«Все, кто должен защищать, оказались против нас»: чиновники продолжают выбивать с населения долг, образовавшийся по вине муниципальных коммунальщиков

Жители Озерска, получившие квитанции с появившимся из-за недочетов в работе муниципального предприятия коммунальным долгом, заявили о попытках заволокитить решение их проблемы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на заверения властей о списании многотысячных долгов, жители Озерска по-прежнему получают квитанции с гигантскими суммами. Об этом агентству сообщили жители дома №35 по улице Дзержинского.

Напомним, счета с многотысячными начислениями озерчане получили в июне текущего гогода. Узнав, откуда появились внушительные суммы, горожане не смогли сдержать возмущения.

В ходе разбирательств они выяснили, что ответственность за возникшую задолженность лежит на коммунальщиках.

Несколько лет назад в доме установили общий прибор учета тепловой энергии. После этого жильцы исправно сдавали показания счетчика и оплачивали приходившие счета. Вплоть до июня нынешнего года. И только получив гигантские счета, узнали, что, оказывается, с декабря 2018 года должны были платить по нормативу.

В марте прошлого года Государственная жилищная инспекция Челябинской области внесла МУП ММПКХ представление об устранении нарушения и перерасчете платежей, исполнить которое предприятие должно было в 30-дневный срок. Но еще около года жители продолжали получать плату, рассчитанную по неверной формуле. И теперь задолженность всего дома равна 4 миллионам рублей (от 5 тысяч до 15 тысяч рублей на одну квартиру).

Предложение выплатить долги, пусть даже в рассрочку, возмутило горожан, и они обратились за помощью к прессе.

После того, как в июле нынешнего года история получила широкую огласку, мэр Озерска Евгений Щербаков поспешил заявить, что против принуждения жильцов к уплате долга, в образовании которого нет их вины. По словам чиновника, ММПКХ при содействии администрации подготовило исковые заявления в суд «на неправомерные действия ГЖИ в части требования пересчета платежей. Эти действия должны привести к тому, что муниципальное предприятие может пересчитать платежи и вернуть на нулевую позицию все расчеты. У тех жильцов, кто уже оплатил сумму по квитанциям, это будет считаться переплатой».

Как рассказали горожане, после скандала директора ММПКХ уволили и даже исключили из партии «Единая Россия». Что же касается иска, то МУП его не только подготовило, но даже направило в суд. Только почему-то «забыло» оплатить госпошлину. В связи с этим 9 августа судья решил оставить иск без движения – до уплаты госпошлины. Но представители коммунальной организации с оплатой не спешат. Между тем, если они не сделают этого до 7 сентября, иск попросту возвратят представителям МУП ММПКХ.

Что заставляет представителей муниципального предприятия затягивать историю с иском, неизвестно. Возможно, полная его бесперспективность. «Я связался с представителями ГЖИ, – рассказал РИА «Новый День» один из жителей Озерска. – И мне сказали, что перспективы иска ММПКХ нулевые. Обжаловать нечего, так как ММПКХ согласился исполнить требования и исполнил их, поэтому людям придется платить деньги или судиться с ММПКХ».

Между тем, иск в отношении предприятия, уверены жильцы, автоматически повлечет за собой встречный иск, и тогда они обязаны будут выплатить возникшие из-за нерасторопности самих коммунальщиков долги уже по решению суда. А взыскать потом потраченные деньги, скорее всего, не смогут. «ММПКХ находится в предбанкротном состоянии, его долг составляет более 1,5 млрд рублей, – говорит южноуралец. – И, если жители оплатят, но впоследствии оспорят начисления за 3 года, они просто не вернут свои деньги, так как у предприятия арестованы счета».

Оказавшиеся в безвыходном положении горожане пытались обращаться в прокуратуру, ФСБ, но отовсюду их перенаправляют в Госжилинспекцию. Там же стоят на своем: предписание вынесено, предприятие с ним согласилось, а дальнейшее – это уже проблема взаимоотношений озерчан и ММПКХ. «Все контролирующие органы, которые должны защищать людей от произвола, оказались против населения», – разводят руками южноуральцы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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