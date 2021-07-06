Все любопытнее и любопытнее: в Челябинске запустили процедуру подготовки технико-экономического обоснования метротрама

В Челябинске объявили о начале конкурентных переговоров для заключения договора на «Выполнение работ по созданию документации по обоснованию инвестиций строительства линий скоростного трамвая в городе Челябинске. Технико-экономическое обоснование создания линии скоростного транспорта в городе Челябинске». Срок подачи заявок на переговоры ограничен 12 июля, а саму процедуру предполагается провести 13 июля

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в роли заказчика выступило Хозяйственное партнерство (ХП) «Конгресс-холл».

Напомним, ХП было создано в октябре 2017 года. Учредители: Виталий Передерий (он же генеральный директор, доля – 10 тыс рублей), АО «ЮУ КЖСИ» (1 млн рублей) и министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области (3 млрд 811 млн 389 тыс 293 рублей 11 копеек). К саммитам ШОС и БРИКС, намеченным на лето 2020 года, ХП должно было построить 34-этажный конгресс-холл «Крылья», но процесс с самого начала выбился из графика, а найти инвестора так и не удалось.

Тем не менее, из регионального бюджета выделили несколько миллиардов рублей, но даже после этого возникли проблемы с генподрядчиком. В итоге за строительство взялось ПО «Монтажник», связанное с губернатором Борисом Дубровским.

В конце концов, саммиты не состоялись, «Крылья» не построили, выделенные миллиарды растворились, Дубровский уехал за границу, «Монтажник» обанкротился, а ГУ МВД России по Челябинской области возбудило уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» и ч. 1 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями».

В декабре 2020 года губернатор Алексей Текслер сообщил, что вместо конгресс-холла построят Дворец бракосочетаний и концертный зал. Но инвестора опять не нашли, проект снова отправили на корректировку и заморозили.

И вот очередной грандиозный проект, заявленный губернатором, и в очередной раз на арене ХП «Конгресс-холл». Почему именно оно должно провести переговоры по метротарму, официально пока никто не поясняет.

Смущает и способ размещения заказа: конкурентные переговоры, по мнению контролирующих органов, – менее прозрачная процедура, чем конкурс или аукцион, и наладить контроль за проведением этой процедуры гораздо сложнее. Кроме того, при непосредственном контакте между заказчиком и участником закупки во время конкурентных переговоров увеличиваются коррупционные риски и вероятность конфликта интересов.

Стоит отметить и сроки выполнения заказа: презентуя проект метротрама, губернатор Алексей Текслер называл срок завершения строительства – 2023 год. А технико-экономическое обоснование должно быт разработано не позднее мая 2022 года. Получается, что на само строительство остается максимум 1,5 года. За это время планируется создать две линии метротрамвая для трех маршрутов, используя для этого интегрированную инфраструктуру метрополитена и обособленные трамвайные пути.

Напомним, что 3,3 км тоннелей метро строили 28 лет, а теперь за 2-3 года собираются проложить в 2 раза больше.

Материалы документации конкурентных переговоров

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 06.07.21

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