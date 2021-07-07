Полигон ТКО в Копейске исключили из госреестра объектов размещения отходов

В деятельности оператора полигона ТКО в Копейске выявлены нарушения природоохранного законодательства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, нарушения выявили в ходе плановой выездной проверки.

Эксплуатацией полигона ТКО «Южный», расположенного на территории Копейска, занимается ООО «Комтранссервис». По информации представителей Росприроднадзора, сотрудники ведомства выяснили, что полигон эксплуатируется с отступлением от проектных решений, получивших положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Напомним, в июне-июле 2020 года сотрудники управления были привлечены в качестве специалистов для участия в мероприятиях, проводимых в отношении ООО «Комтранссервис» прокуратурой города. На основании переданных из прокуратуры Копейска материалов проверки управление вынесло постановления о назначении административного наказания в отношении компании и ее должностного лица.

В ноябре 2020 года прокуратура Челябинской области установила, что в реестре муниципальной собственности Копейского городского округа объект «Полигон твердых бытовых и промышленных отходов в районе поселка Старокамышинск» не значится. Основания для заключения договоров аренды муниципального имущества между администрацией Копейска и ООО «Комтранссервис» отсутствовали.

«В 2013 году ООО «Комтранссервис» получило лицензию в отсутствие в своем распоряжении объекта размещения отходов на праве собственности либо ином законном основании вопреки требованиям, предусмотренным лицензионным законодательством. В этой связи управлением в Арбитражный суд Челябинской области подано исковое заявление об аннулировании лицензии ООО «Комтранссервис», – рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Росприроднадзора. Рассмотрение иска началось в нынешнем году.

Приказом Росприроднадзора полигон ТКО «Южный» исключен из Государственного реестра объектов размещения отходов. ООО «Комтранссервис» намерено оспорить это решение в суде.

Челябинск, Виктор Елисеев

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