Полигон ТКО в Копейске оказался под угрозой закрытия

У оператора мусорного полигона в Копейске требуют отобрать лицензию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», иск об аннулировании лицензии у компании «Комтранссервис» подало в Арбитражный суд Челябинской области Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Согласно информации, размещенной в картотеке арбитражных дел, предварительное заседание по делу пройдет 14 апреля. К участию в рассмотрении дела в качестве третьих лиц планируется привлечь мэрию Копейска и региональную прокуратуру.

Напомним, «Комтранссервис» является оператором полигона ТКО «Южный», расположенного недалеко от поселка Старокамышинск в Копейске. Ранее жители поселка выступили против планов компании по созданию технопарка по переработке мусора и расширении полигона.

В ходе рассмотрения заявки Росприроднадзор выдвинул ряд претензий к лицензии оператора. Теперь ведомство и вовсе потребовало ее аннулировать, что автоматически повлечет закрытие самого полигона.

Челябинск, Виктор Елисеев

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