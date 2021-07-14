В Челябинске искали нарушителей масочного режима в пустых автобусах и ТРК (ФОТО)

Администрация Челябинска провела рейд в общественном транспорте и торгово-развлекательных центрах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проверяли соблюдение масочного режима. С собой взяли представителей полиции, Роспотребнадзора и журналистов. Правда, время и место инспекции удивило: середина рабочего дня. Рейд начали у ЮУрГУ, где у многих маршруток и автобусов конечная остановка. В результате, в автобусах практически не было пассажиров, а в ТРК – посетителей.

Например, в этой маршрутке кроме проверяющих и журналистов было всего 2 человека. Впрочем, даже при столь небольшой заполняемости автобусов было ясно, что далеко не все соблюдают масочный режим.

Новый начальник городского управления транспорта Андрей Якимов убеждал пассажиров в необходимости маски.

Многие возражали, что они привиты. Однако это не является поводом для нарушения масочного режима.

Некоторые увещеваниям чиновника вняли и маски все-таки надели

В ТРК «Горки», куда проверяющие прибыли около 16 часов, народу было еще меньше, чем в транспорте.

А людей в правильно надетой маске – и подавно.

В итоге полиция составила два протокола.

В мэрии подчеркивают, что рейды по соблюдению масочного режима проводятся ежедневно. Правда, толку от такой «профилактики» пока немного: чтобы убедиться в этом, достаточно зайти в общественный транспорт в час пик или в любой ТРК в выходные.

Челябинск, Евгений Полак

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