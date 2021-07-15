На Южном Урале женщину увезли из магазина в полицию из-за отказа надеть маску.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Пласте. Полиция проводила рейд по торговым точкам. В одном из магазинов разгорелся скандал. По версии полиции, покупательница категорически отказалась надевать маску, по версии мужа женщины, она собиралась надеть маску, но только на кассе.

Несговорчивую покупательницу забрали в отдел полиции. Очевидцы происшествия осудили действия стражей порядка: женщину усадили в машину, не обращая внимания на истошные крики ее маленькой дочери. Однако на видео, выложенном в соцсетях, видно, что девочка начинает истерить после того, как кричать и ругаться матом начал ее отец.

На попытки проверяющих объяснить, что масочный режим распространяется на весь магазин, а не только на кассу, так как это общественное место мужчина нервно отвечает: «Улица тоже общественное место – и чё?»

В отношении женщины составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.6.1 (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации и угрозе ее возникновения) и части 1 статьи 19.3 (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции) Кодекса об административных правонарушениях. Решение о наказании примет суд.

Челябинск, Павел Зварзин

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