Родителей уснувшего на дороге ребенка могут ограничить в правах

Прокуратура начала проверку семьи из Южноуральска, ребенка из которой обнаружили спящим на обочине дороги.
Как уже сообщал «Новый День», малыша, спящего в обнимку с машинкой, обнаружил велосипедист. Он отвез мальчика домой, но родители оказали ему нетеплый прием.
Как выяснилось, семья, в которой трое несовершеннолетних, состоит на учете в управлении соцзащиты, мать страдает психиатрическим заболеванием. «В прошлом году она дважды привлекалась за ненадлежащее воспитание детей, – пишет telegram-канал «Mash Урал». – Если эту ситуацию воспримут аналогично, то прокуратура подаст иск, и ее могут ограничить в родительских правах».
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 18.07.21
В Челябинской области за сутки выявлено 294 случая коронавируса. / Автомобилисты должны подвинуться: в Челябинске презентовали проект развития велоинфраструктуры Металлургического района (ФОТО, СХЕМЫ). / В Челябинской области нашли на дороге ребенка. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube