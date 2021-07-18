Родителей уснувшего на дороге ребенка могут ограничить в правах

Прокуратура начала проверку семьи из Южноуральска, ребенка из которой обнаружили спящим на обочине дороги.

Как уже сообщал «Новый День», малыша, спящего в обнимку с машинкой, обнаружил велосипедист. Он отвез мальчика домой, но родители оказали ему нетеплый прием.

Как выяснилось, семья, в которой трое несовершеннолетних, состоит на учете в управлении соцзащиты, мать страдает психиатрическим заболеванием. «В прошлом году она дважды привлекалась за ненадлежащее воспитание детей, – пишет telegram-канал «Mash Урал». – Если эту ситуацию воспримут аналогично, то прокуратура подаст иск, и ее могут ограничить в родительских правах».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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