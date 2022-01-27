На Урале погиб малыш, мать которого собирались лишить родительских прав

В Южноуральске на пожаре погиб ребенок. Трагедия произошла сегодня днем в одном из частных домов.

По предварительным данным, погибший – это тот самый мальчик, которого минувшим летом нашли спящим на дороге.

Как уже сообщал «Новый День», в середине июля мужчина ехал на велосипеде и нашел недалеко от Южноуральской ГРЭС спящего на обочине дороги мальчика. Велосипедист отвез ребенка домой, но вместо благодарности родители обругали спасителя и вытолкали за дверь. Позже мать мальчика заявила, что во всем виновата ее дочь, которая пошла гулять с братом и бросила его.

Выяснилось, что семья, в которой трое несовершеннолетних, состоит на учете в управлении соцзащиты, мать страдает психиатрическим заболеванием. В 2020 году она дважды привлекалась за ненадлежащее воспитание детей. И после июльского инцидента поднимался вопрос об ограничении ее в родительских правах.

Судя по всему, решение принято не было. Ребенок погиб. Ему было 4 года.

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Южноуральск, Павел Зварзин

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