В Челябинской области нашли на дороге ребенка

В Челябинской области велосипедист нашёл на обочине дороги спящего мальчика.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Южноуральске недалеко от местной ГРЭС. Ребенок лежал прямо на земле в обнимку со своей машинкой.

Мужчина разбудил найденыша, узнал, где он живет и отвез домой.

Родители ребенка спасителя почему-то обругали и вытолкали за дверь. «Позже, в соцсетях, женщина – она представилась мамой мальчика – рассказала, что её сын пошёл гулять со старшей сестрой, но девочка его бросила – так и оказался у дороги», – пишет telegram-канал «Mash Урал».

Сейчас в ситуации разбирается полиция.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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