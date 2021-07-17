Выявляемость коронавируса в Крыму превысила 400 случаев в сутки

В Крыму за сутки зарегистрирован 401 новый случай коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 287 выявлены при обращении за медицинской помощью, 102 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 12 больных приехали из-за границы. От инфекции умерли 7 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 54 тысячи 354 зараженных, жертвами ковида стали 1 тысяча 623 крымчанина.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 16.07.21

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