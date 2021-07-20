Из минэкологии Челябинской области уходит куратор «мусорной реформы»

Первый замминистра экологии Челябинской области ушла в отставку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Яна Куприкова покинет кресло первого заместителя министра экологии Челябинской области 27 июля. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

«Освободить Куприкову Яну Анатольевну от занимаемой должности, расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Челябинской области по инициативе гражданского служащего», – гласит документ.

Яна Куприкова пришла минэкологии Южного Урала в 2013 году на пост начальника управления охраны окружающей среды. В январе 2018 года была назначена на должность исполняющего обязанности министра экологии Челябинской области, в мае того же года – на должность первого заместителя министра.

Именно г-жа Куприкова курировала «мусорную реформу» в регионе, претензии к которой высказывали не только общественники, но и надзорные органы.

Напомним, ранее сегодня стало известно о задержании заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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