На Урале отмечен резкий рост ковидных пневмоний

В Челябинской области растет заболеваемость ковидной пневмонией: за неделю зафиксировано 409 случаев, что выше показателя предыдущей семидневки на 17,9%.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, рост регистрируется во всех возрастных группах, особенно среди детей до 1 года – в 2 раза, 7-14 лет – в 4 раза, 15-17 лет – в 1,5 раза.

В остальных возрастных группах ситуация такая:

18-29 лет – рост в 1,4 раза, 30-49 лет – в 1,2 раза, 50-64 лет – в 1,2 раза, старше 65 лет – на 4%.

В целом, ситуация по новой коронавирусной инфекции в области характеризуется как неблагополучная. 88,7% заболевших – взрослые.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 20.07.21

В Златоусте начал разваливаться дом, «отремонтированный» фанерой. / В деле о взятках в челябинском отделении ПФР появился второй подозреваемый. / На Южный Урал обрушатся ливни, град и грозы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»