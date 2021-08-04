В Челябинской области растет заболеваемость ковидом среди школьников, в минздраве этого не видят

В Челябинской области растет заболеваемость ковидными пневмониями среди несовершеннолетних и тех, кто старше 65 лет.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном управлении Роспотребнадзора, за минувшую неделю зафиксировано 430 пневмоний коронавирусной этиологии, что ниже уровня предыдущей семидневки на 1,5%. Однако среди детей и подростков заболеваемость выросла в 2 раза, среди пенсионеров – на 20%.

По оценкам медиков, эпидемическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в области сохраняется неблагополучной. Показатель заболеваемости на сегодняшний день составляет 2 тысячи 280 – 2 тысячи 281 на каждые 100 тысяч населения.

Рост заболеваемости отмечается во всех возрастных группах, кроме детей до 1 года. Наибольший рост отмечен среди детей 7 – 14 лет (в 1,5 раза) и у подростков 15 – 17 лет (в 1,4 раза).

При этом в статистику регионального минздрава уже несколько месяцев не попадет ни один школьник (последний раз о заболевании ковидом среди учащихся сообщалось 25 апреля). В июле первому вице-губернатору Ирине Гехт задавали вопрос, почему так происходит. Чиновница заявила, что в минздраве ориентируются на информацию медучреждений и пообещала, что для публичных отчетов будут использоваться данные Роспотребнадзора.

Однако прошло 2 недели, Роспотребнадзор продолжает сообщать о росте заболеваемости среди детей, а в статистике минздрава школьников по-прежнему нет.

Челябинск, Павел Зварзин

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