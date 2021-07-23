«Странности» Обертаса: экспертов удивила оценка главой южноуральского избиркома «кубов Текслера»

Правозащитники раскритиковали отказ главы избиркома Челябинской области Сергей Обертаса признать «кубы Текслера» агитацией.

Как сообщал уже «Новый День», кубы с изображением губернатора Челябинской области и лидера регионального списка «Единой России» Алексея Текслера появились на улицах Челябинска в среду, 21 июля.

Помимо фотографии главного «единоросса» Южного Урала, на конструкциях нанесены лозунг «Будь в команде!», фамилия губернатора, хештэг #Команда_Текслера, адрес сайта одноименного областного волонтерского движения и контактный телефон.

Кубы появились после того, как общественники обвинили Алексея Текслера в незаконной агитации, пожаловавшись на распространение газеты «Южный Урал. Будь в команде! Текслер», а также баннерах и листовках «Текслер собирает команду».

Но если по жалобе общественников областная избирательная комиссия обещала провести проверку (по требованию ЦИКа), то появление кубов ее глава Сергей Обертас прокомментировал в день их появления.

По словам председателя облизбиркома, агитационными они не являются, так как на изображениях нет упоминания о выборах, нет данных о дате голосования, не упоминается какая-либо политическая партия, а также «нет признаков того, что данное лицо является кандидатом». К тому же, г-н Обертас отметил, что деятельность губернатора, как и другого государственного лидера, на период выборов не приостанавливается.

Однако далеко не все согласились с подобной позицией. «Кубы содержат информацию о деятельности Текслера, способствующую созданию положительного отношения избирателей к кандидату, избирательному объединению, выдвинувшему кандидата либо список кандидатов, – отметил в бесед с корреспондентом «Нового Дня» правозащитник Юрий Гурман. – Следовательно, в соответствии с пунктом 2 статьи 48 ФЗ№67 должны быть признаны агитацией. Явно же, что рекламные агитационные кубы не связаны с реализаций полномочий губернатора, прописанных в уставе области. Тем более что волонтеров собирают в центр волонтеров партии ЕР».

Действительно, формально на конструкциях нет упоминания партии «Единая Россия». Но контактный телефон, приводимый на кубах, полностью совпадает с номером телефона волонтерского центра регионального отделения этой партии. И лишь в середине июня центр переименовали в «Команду Текслера».

Челябинск, Виктор Елисеев

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