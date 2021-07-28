В сентябре южноуральцы смогут проголосовать на любом участке – вне зависимости от места жительства и регистрации

В ходе сентябрьских выборов южноуральцы смогут проголосовать на любом избирательном участке – вне зависимости от места жительства и регистрации.

Напомним, 17,18 и 19 сентября состоится голосование на выборах депутатов Государственной Думы восьмого созыва и довыборах депутата Законодательного Собрания Челябинской области по Курчатовскому одномандатному избирательному округу № 13. В обоих случаях проголосовать можно будет на любом избирательном участке в пределах своего избирательного округа;

Для этого со 2 августа по 13 сентября нужно подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, указав выбранный избирательный участок. Сделать это можно:

в любом многофункциональном центре «Мои документы»;

в любой из 51 территориальной избирательной комиссии;

через портал «Госуслуги».

С 8 по 13 сентября 2021 года заявление можно подать в любую участковую избирательную комиссию, сообщили в облизбиркоме.

Челябинск, Павел Зварзин

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