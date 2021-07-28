Закупку автобусов для Челябинска пришлось остановить

В Челябинской области пришлось отложить конкурс на закупку автобусов для южноуральской столицы.

Как уже сообщал «Новый День», автобусы для Челябинска власти региона намерены приобрести в рамках реализации программы «Чистый воздух». Для этого федеральное правительство направило региону 2,3 миллиарда рублей. Премьер российского правительства Михаил Мишустин объявил о таком решении в первой половине июня. Сразу после этого областные чиновники развернули пиар-кампанию. Но тендер объявили только в середине июля. Победителя должны были определить сегодня, но дело застопорилось: в УФАС поступила жалоба от московской компании «Зеленая страна».

Автор обращения усмотрел в условиях конкурса нарушения: во-первых, ему не понравился размер закупки – поставить сразу 110 автобусов может только крупная компания, считает он, что сокращает конкуренцию, так как отсекает от конкурса небольшие организации.

Еще одно ограничивающее участников требование – сроки исполнения: первые 20 автобусов должны быть поставлены в течение 30 дней с момента заключения контракта, еще 40 – в течение 60 дней, остальные 50 – не позднее 90 дней. Автор жалобы указывает: чтобы вписаться в указанные рамки, предполагаемый поставщик должен уже иметь автобусы в наличии либо заказать их производителю, что далеко не каждый может себе позволить.

В итоге, УФАС по Челябинской области остановило процедуру определения, наметив рассмотрение жалобы на 29 июля.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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