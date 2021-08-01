Заболеваемость ковидом на Южном Урале в июле возросла в 2,7 раза

В Челябинской области продолжается рост заболеваемости COVID-19: за сутки выявлено 345 новых случаев коронавируса. Это самый высокий показатель за весь период пандемии.

Региональный минздрав сообщает о смерти 17 зараженных, все они скончались непосредственно от ковида.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение июля выявлено 8 тысяч 855 инфицированных. Это в почти в 2,7 раза больше, чем в июне (самый высокий месячный показатель заболеваемости был зафиксирован в декабре – около 9,5 тысяч человек). Умерли 408 зараженных, причем коронавирус стал причиной смерти у 370, то есть в 91% случаев.

Всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 75 тысяч 309 инфицированных. 3 тысячи 427 из них умерли (непосредственно от инфекции – 2 тысячи 164). Летальность ковида по итогам июля составила 2,9% (в июне этот показатель составлял 2,7%).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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