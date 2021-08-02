На Урале в лесу нашли дошкольника

В Челябинской области в лесу пропал дошкольник.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», мальчик, родившийся в 2014 году, живет с родственниками на заимке Плотникова, расположенной в 9 км от поселка Рымникский (Брединский район). Днем 1 августа он ушел погулять с собакой и исчез.
Ребенка искали весь вечер и всю ночь. В поисках были задействованы спасатели, кинологи, добровольцы, 29 единиц техники, включая дроны.
Сегодня утром в 8:45 по местному времени ребенка нашли. «Его осмотрели сотрудники «скорой помощи», состояние удовлетворительное», – сообщили в ГУ МЧС РФ по Челябинской области.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 02.08.21
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