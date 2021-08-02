Жители Челябинска завалили мэрию жалобами на управляющие компании – об этом сообщила глава города Наталья Котова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», большинство жалоб касается ненадлежащего содержания общедомового имущества. В первую очередь, речь идет об уборке подъездов и придомовой территории, несвоевременном вывозе ТКО, кошении травы и уборке снега.

Много сообщений об открытых коммунальных люках: УК не только не меняет исчезнувшие крышки, но и не огораживает опасные места. Жалуются челябинцы на несвоевременную обрезку деревьев и отсутствие освещения во дворах.

«Это работа конкретно управляющей компании, которой вы платите деньги за содержание», –подчеркнула Котова.

Массу нареканий поступает и по поводу ремонта: горожане отмечают несвоевременную реакцию аварийных служб, нарушение сроков выполнения работ и фальсификацию данных по ремонту общедомового имущества.

В мэрии челябинцам, у которых накопилась масса нареканий к управляющей компании, советуют организовать общедомовое собрание собственников жилья и сменить УК.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 02.08.21

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