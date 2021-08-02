В первый день августа в Челябинской области выявлено 346 новых случаев коронавируса

В Челябинской области за сутки выявлено 346 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 16 зараженных, все они скончались непосредственно от ковида.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 75 тысяч 655 инфицированных. 3 тысячи 443 из них умерли (непосредственно от инфекции – 2 тысячи 180).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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