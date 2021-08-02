В уральском городе вход в мэрию закрыли для всех, кроме чиновников

В Верхнем Уфалее попасть в мэрию с сегодняшнего дня можно только по служебному пропуску. Для посетителей и представителей других ведомств вход закрыт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обсуждаю ситуацию в соцсетях, южноуральцы отмечают, что в Уфалее осуществили мечту всех российских мэров. Городские власти объясняют жесткий пропускной режим заботой о здоровье уфалейцев.

«Введение подобного режима напрямую связано с ухудшением эпидемиологической обстановки в городском округе на фоне низких темпов вакцинации и диспансеризации населения», – сообщили в мэрии.

В каждом управлении и отделе городской администрации не менее 30% сотрудников переведены на удаленку. Работа с обращениями граждан и прием заявителей осуществляются бесконтактным способом.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заболели 3 сотрудника мэрии.

Верхний Уфалей, Павел Зварзин

Верхний Уфалей. Другие новости 02.08.21

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