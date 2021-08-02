В Челябинской области поставили на поток подделку документов

В одном из муниципалитетов Челябинской области поставили на поток подделку документов.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре региона, в Увельском районе выявлено 11 интернет-сайтов, на которых можно купить фальшивые справки о прохождении медосмотров, водительские удостоверения любой категории, свидетельства об окончании автошколы, дипломы об образовании.

«Прокуратурой района в Увельский районный суд направлены исковые заявления о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации и включении адресов сайтов в единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» запрещенных к распространению», – добавили в ведомстве.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 02.08.21

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