Уралец поссорился с приятелем и отрезал ему половой член

Южноуралец поссорился с приятелем и отрезал ему половой член.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», что не поделили двое молодых мужчин, пока неизвестно. Но в пылу спора один схватил нож и нанес другому несколько ударов в грудь. А для пущей убедительности отрезал оппоненту половой орган. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, медики вызвали полицию.

Нападавшего вскоре задержали. Оказалось, что он уже был несколько раз судим.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью».

Аша, Павел Зварзин

Аша. Другие новости 02.08.21

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