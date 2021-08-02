В России вынесли приговор сотруднику СБУ, пытавшемуся вывезти части ЗРК

В Йошкар-Оле вынесли приговор гражданину Украины, который пытался вывезти из России головки самонаведения зенитно-ракетного комплекса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в задержании преступника принимали участие сотрудники УФСБ по Марий-Эл и по Челябинской области.

«В процессе предварительного следствия обнаружены и изъяты документы, свидетельствующие о принадлежности осужденного гражданина к деятельности Службы безопасности Украины», – сообщили в южноуральском подразделении ведомства. На территории РФ украинец пользовался подложными документами, псевдонимами, применял меры конспирации.

Мужчина признан виновным в приготовление к контрабанде оборудования, которое может быть использовано при создании вооружений и военной техники (часть 1 статьи 30, часть 1 статьи 226.1 УКРФ) и приговорен к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 02.08.21

Уралец поссорился с приятелем и отрезал ему половой член. / В Челябинской области поставили на поток подделку документов. / МегаФон предложил абонентам бесплатную годовую подписку на Apple Music. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»