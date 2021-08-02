Для дачи южноуральского губернатора по-тихому купли новые гидроциклы

Для дачи южноуральского губернатора купили два новых гидроцикла за бюджетные деньги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», закупку делало управление делами губернатора и правительства Челябинской области. В ведомстве заявили о необходимости обеспечивать безопасность спецобъектов (к коим относятся и резиденции губернатора) со стороны воды во время приема специально охраняемых лиц в составе официальных делегаций. При этом приобретение новых гидроциклов не нашло отражения ни в Единой информационной системе госзакупок, ни в системе СПАРК.

Торги южноуральские чиновники не проводили, контракт заключили с единственным поставщиком.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 02.08.21

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