Суточная смертность от ковида в Челябинской области достигла 20

В Челябинской области за сутки выявлено 349 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 20 зараженных, все они скончались непосредственно от ковида. Это самый высокий суточный показатель за весь период пандемии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 76 тысяч 4 инфицированных. 3 тысячи 463 из них умерли (непосредственно от инфекции – 2 тысячи 200).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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