ХК «Трактор» отложил старт билетной программы

Старт продажи билетов и абонементов на Кубок губернатора Челябинской области и матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в Челябинске отложен на неопределенный срок. Соответствующее решение приняло руководство ХК «Тракор».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», причина переноса – эпидемиологическая ситуация. Уточнить срок начала продаж в клубе пока не могут.

«У нас проработано несколько вариантов билетной программы. Как только появится определенность с допустимым количеством болельщиков, мы объявим все подробности», – пояснил на генеральный директор клуба Иван Савин.

Челябинск, Павел Зварзин

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