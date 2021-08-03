В Миассе вынесли приговор двум рецидивистам, устроившим в городе ночной погром

В Миассе вынесли приговор двум приятелям, год назад устроившим в городе ночной погром: они разгромили два десятка автомобилей и сожгли чужую дачу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчины 1995 года рождения в один из июньских вечеров крепко выпили и решили повеселиться: они прошлись по дворам многоквартирных домов в северной части города, протыкая шины, разбивая стекла и корежа кузова припаркованных машин. Два авто они пытались угнать, но потерпели неудачу и сожгли. «Повеселившись», южноуральцы решили спрятаться в одной из дач в садовом товариществе, которую позже тоже подожгли.

Когда дебоширов задержали, выяснилось, что накануне они убили человека. В тот вечер они, будучи пьяными, встретили молодого человека с аэрозольным пистолетом и решили забрать у него оружие. Парня заманили в сквер за ДК «Прометей», ударили камнем по голове, потом долго пинали ногами. В конце концов, забрав пистолет, нападавшие скрылись, а потерпевший скончался на месте.

Оба преступника оказались неоднократно судимыми за особо тяжкие преступления. Один из них освободился весной 2020 года, и с этого времени вплоть до задержания в июне беспробудно кутил с подельником, развлекаясь кражами, грабежами, угонами и поджогами автотранспорта.

Миасский городской суд приговорил одного из них к 11 годам лишения свободы, другого – к 18 годам. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Челябинск, Павел Зварзин

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