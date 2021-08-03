На Южном Урале зафиксировано очередное железнодорожное ЧП

В Челябинской области зафиксировано очередное железнодорожное ЧП.

Как сообщили РИА «Новый День» в Центральном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ, инцидент произошел сегодня в 4:05 на станции Магнитогорск-Грузовой. При проведении маневровых работ и вытяжке вагонов из парка «К» на стрелке сошел рельсов электровоз и утянул за собой два вагона, груженных щебнем. Сам электровоз и первый вагон оказались на земле всеми колесными парами, второй вагон – одной парой. Опрокидывания не произошло.

Пострадавших нет.

Руководству подразделения ОАО «РЖД» будет внесено представление об устранении обстоятельств, способствующих подобным происшествиям, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных.

Магнитогорск, Павел Зварзин

Магнитогорск. Другие новости 02.08.21

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