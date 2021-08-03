На Южном Урале ожидается аномальная жара

В в Челябинской области ожидается аномальная жара.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшие два дня воздух на Южном Урале будет прогреваться до +37 градусов Цельсия. Такая температура не характерна для последнего месяца уральского лета. Но температурного рекорда не ожидается: в предыдущие годы столбики термометров поднимались в августе и до +39.
В этом году аномальная жара будет сопровождаться грозами. К концу недели в регионе похолодает до +25, 30-градусная жара сохранится только на юге области. Там, кстати, наблюдается еще одна природная аномалия: на месте пожарищ в поселке Джабык зацвели подснежники.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 03.08.21
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