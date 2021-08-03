На Южном Урале ожидается аномальная жара

В в Челябинской области ожидается аномальная жара.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшие два дня воздух на Южном Урале будет прогреваться до +37 градусов Цельсия. Такая температура не характерна для последнего месяца уральского лета. Но температурного рекорда не ожидается: в предыдущие годы столбики термометров поднимались в августе и до +39.

В этом году аномальная жара будет сопровождаться грозами. К концу недели в регионе похолодает до +25, 30-градусная жара сохранится только на юге области. Там, кстати, наблюдается еще одна природная аномалия: на месте пожарищ в поселке Джабык зацвели подснежники.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 03.08.21

В Миассе вынесли приговор двум рецидивистам, устроившим в городе ночной погром. / ХК «Трактор» отложил старт билетной программы. / Суточная смертность от ковида в Челябинской области достигла 20. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»