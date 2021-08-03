Челябинск получит автобусы, не глянувшиеся другим городам

В Челябинск придут автобусы, не глянувшиеся другим городам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подведены итоги конкурса на закупку 40 новых автобусов для областного центра. Заявки на участие подали 3 компании: ООО «ВГБ», ООО «МАЗ Центр Челябинск» и ООО «ЯРКАМП».

Начальная (максимальная) цена контракта составляла 551 млн 459 тыс 157 рублей. ООО «ВГБ» предложило минимальную цену – 465 млн 982 тыс 987 рублей 51 копейку и стало победителем конкурса.

Однако заключение контракта отложили из-за жалобы на нарушения документации об аукционе, поданной в УФАС ООО «Газомоторное топливо-Раритек» (Челябинск). «В своей жалобе компания указывает на неправомерное установление заказчиком требования относительно длины автобусов. Податель жалобы полагает, что данное условие может привести к ограничению конкуренции», – сообщили в управлении.

Сегодня жалобу рассмотрели: «Изложенный подателем жалобы довод о нарушении действующего законодательства при проведении аукциона на поставку автобусов, использующих сжиженный природный газ в качестве моторного топлива, не нашел подтверждения, – заявили в ведомстве. – Проведение аукциона в части заключения контракта может быть продолжено».

Отметим, что ООО «ВГБ» входит в холдинга «Volgabus Group», то есть гадать о том, какие автобусы будет поставлять компания, не приходится.

На первых порах «Волгабасы» для челябинцев будут необычны и в целом приятны, но стоит учитывать, что жители ряда городов, среди которых Москва и Санкт-Петербург, от них не в восторге. Претензии предъявляли к качеству мотора, кузова, сборки, к организации салона и так далее.

«В начале 2012 года «Волгабас» выиграл аукцион на право поставки 170-ти автобусов особо большой вместимости для «Мосгортранса». К тому моменту, когда столичные чиновники заявили, что продукцию данного отечественного производителя принимать не будут из-за ее технической непригодности, «Волгабас» успел выпустить уже около 70 автобусов. Некоторое время тянулось судебное разбирательство, в ходе которого завод пытался доказать, что его транспорт вполне пригоден для эксплуатации, но убедить суд так и не смог, – писал Росбалт в 2016 году. – Мэрия Калининграда решила не закупать «Волгабасы», поскольку признала поставщика этих автобусов ненадежным».

«Летом 2016 года в Санкт-Петербурге местные жители стали свидетелями пожара в «Волгабасе». Как пишут городские СМИ, «автобус-гармошка сгорел буквально за пять минут». Предположительно, причиной возгорания стала неисправная проводка. Еще один автобус, сочлененный Волгабас-6271 2015 года выпуска, загорелся на территории 7-го автобусного парка ГУП «Пассажиравтотранс» буквально на днях – в начале февраля 2017 года. По сообщениям СМИ, с огнем боролись шесть пожарных расчетов. В декабре 2015 года в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга в другом «Волжанине» полностью выгорел моторный отсек», – рассказывала «Свободная Пресса».

«Ещё недавно ГУП «Пассажиравтотранс» рассчитывало заключить контракт с дилером «Волгабаса» – ООО «Национальный оператор общественного транспорта» – на поставку 25 дизельных автобусов большого класса, однако победитель торгов уклонился от заключения договора с перевозчиком, – сообщал в июне 2020 года «Питертранспорт». – В нынешнем году компании «Бакулин мотор групп» (владелец бренда «Волгабас») было предъявлено 11 исков с общим размером требований 1,14 млрд рублей».

«В сентябре 2018 года Арбитражный суд Самарской области взыскал с волжской фирмы, входящей в состав холдинга, почти 1,3 млн рублей за поставку неисправного транспорта АО «Транснефть-Приволга». Компания получила от «Волгабаса» пассажирский автобус, который сломался менее чем через два месяца: выяснилось, что часть его деталей была бракованной, – писали «Новые известия». – Машину вернули на завод для ремонта, причём на выполнение всех работ было предусмотрено 30 дней. Однако «Волгабас» ухитрился проигнорировать это требование и до последнего тянул с исполнением своих обязательств. Просрочка по гарантийному ремонту составила 118 дней – лишь по истечении этого срока волжская фирма наконец вернула заказчику автобус с устранёнными дефектами».

Были недовольны этими автобусами и в Перми, куда «Волгабасы» закупили в 2019 году: автобусы вышли на линию 1 мая, и через несколько дней у двух «на компьютерах были зафиксированы случаи выдачи ошибки работы».

«Они ещё даже не проходили нашу суровую зиму, а уже ломаются», – писал в июне того года портал 59.ru – «То дверь выпадет, то сломается и встанет, то пермяки жалуются, что руку дверью прищемило…» В Липецке в 2018 году через 5 месяцев после закупки вышли из строя 15 из 40 взятых в лизинг автобусов. «У всех них загорелись сигналы неисправности», – цитировал и.о. директора МУП «Липецкпассажиртранс» Вячеслава Забабурина GOROD48, добавляя: «На заводе-изготовителе согласились, что проблема – в двигателях автобусов, и производитель решает ее за свой счет».

Впрочем, челябинский контракт предусматривает гарантию в течение 18 месяцев или 100 тысяч км: в течение этого срока все неполадки должны устраняться за счет поставщика.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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