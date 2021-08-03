В России решили выяснить, как экономика и климат влияют на человеческое сердце

В Челябинской области решили выяснить, влияют ли состояние экономики и климат на состояние человеческого сердца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день болезни сердечно-сосудистой системы являются основной причиной смерти во всем мире: ежегодно от них умирают более 17,9 млн человек. В течение ближайших 10 лет, по прогнозам экспертов ВОЗ, этот показатель увеличится почти на 30%.

Прошедший год показал, что страдающие сердечно-сосудистыми патологиями более уязвимы для COVID-19. Поэтому в России решили выяснить, как экономические и климато-географические факторы влияют состояние сердца.

В исследовании примут участие более 75 тысяч человек в возрасте от 35 до 74 лет в 30 регионах страны. В Челябинской области будут обследованы обследуют более 2,5 тысяч. Работа будет организована силами специалистов Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) на базе областного кардиологического диспансера и ГКБ № 2.

Участники проекта сдадут целый спектр биохимических анализов, пройдут инновационные инструментальные обследования и получат рекомендации кардиологов.

«Помимо общей картины, полученные в исследовании данные позволят изучить ряд важнейших аспектов современной клинической медицины. На основе сложных биохимических и молекулярных исследований для жителей Челябинской области впервые будут определены биохимические и генетические биомаркеры сердечно-сосудистых заболеваний, распространенность «метаболически здорового» ожирения», – отметила региональный координатор исследования, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой поликлинической терапии и клинической фармакологии ЮУГМУ Юлия Шамурова.

По итогам проекта будет определен профиль риска и сформированы адресные профилактические программы с учетом специфики региона.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 03.08.21

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