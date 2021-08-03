В одном из муниципалитетов Южного Урале под предлогом ЧС тянут «золотой» водовод

Около 300 жителей поселка Локомотивный подписались под обращением в Следственный комитет с требованием разобраться с ситуацией на сетях водоснабжения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в районе друг за другом произошло несколько аварий на магистральном водоводе. Власти ввели режим ЧС и тут же, воспользовавшись ситуацией, заключили без торгов контракт с единственным подрядчиком, который должен был за 23 дня переложить 5,2 километра трубы.

На сегодняшний день подрядчику перечислена из бюджета солидная сумма: более 40 млн рублей, а весь контракт составляет 61 млн рублей. То есть 1 км трубы водопровода обходится почти 12 млн рублей.

При этом, проектно-сметная документация, на основании которой определяется стоимость работ, а затем ведется стройка, до сих пор не прошла госэкспертизу. Чиновники заявляют, что цену определили «укрупнено».

Отметим, что в прошлом году тот же подрядчик собирался ремонтировать тот же водовод по цене в 5 раза меньше – за 2,4 миллиона рублей за километр.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 03.08.21

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