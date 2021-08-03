Надышались? В Челябинскую область вернулись НМУ

В Челябинскую область вернулись НМУ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после трехдневной передышки в приземном слое атмосферы региона снова установились метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

В Магнитогорске этот период продлиться минимум до 19 часов 4 августа, в Аше – до 14 часов 5 августа, в Челябинске, Карабаше, Сатке, Златоусте и Коркино – до 19 часов 5 августа.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 03.08.21

«Золотой век» для аферистов: депутат Госдумы раскрыл причину роста числа финансовых пирамид. / В России решили выяснить, как экономика и климат влияют на человеческое сердце. / «Все та же сказка про Буратино»: почему в России не могут победить финансовые пирамиды. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»