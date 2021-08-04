На Урале эвакуировали детей из загородного лагеря из-за пожара

В Брединском районе эвакуировали более 140 детей из оздоровительного лагеря «Спутник» из-за угрозы пожара.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне днем вспыхнула лесная подстилка в старом горельнике недалеко от лагеря. Площадь возгорания составила 20 гектаров.

По информации МЧС, угрозы лагерю не было, но детей на всякий случай развезли по домам. Огонь локализовали к 22:00.

На данный момент пожар потушен. Детей обещали вернуть в лагерь сегодня.

Бреды, Павел Зварзин

Бреды. Другие новости 03.08.21

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