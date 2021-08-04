На Урале рецидивист изнасиловал ребенка и заразил ВИЧ-инфекцией

В Магнитогорске прокуратура направила в суд уголовное дело по факту нарушения половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), ч.1 ст. 122 УК РФ (заражение ВИЧ-инфекцией).

Следствием установлено, что в мае 2021 года обвиняемый, находясь на площадке под опорой моста «Казачья переправа» в Магнитогорске, с применением насилия и угрозой его применения совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летнего мальчика.

Обвиняемый ранее судим за совершение аналогичных преступлений, преступление раскрыто по «горячим следам».

В ходе следствия приняты меры к реабилитации потерпевшего, организована работа с участием детских психологов.

Обвиняемый признал свою вину в полном объеме, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд г.Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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