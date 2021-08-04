В Челябинской области выявлено 350 новых случаев коронавируса

В Челябинской области за сутки выявлено 350 новых случаев коронавируса.
Региональный минздрав сообщает о смерти 16 зараженных, все они скончались непосредственно от ковида.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 76 тысяч 354 инфицированных. 3 тысячи 479 из них умерли (непосредственно от инфекции – 2 тысячи 216).
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 04.08.21
На Урале рецидивист изнасиловал ребенка и заразил ВИЧ-инфекцией. / В Челябинской области растет заболеваемость ковидом среди школьников, в минздраве этого не видят. / Генпрокуратуру РФ просят остановить вандализм в отношении памятника культурного наследия в Челябинске. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube